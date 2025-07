Cimitile celebra la tradizione: torna l’attesissima Sagra degli Gnocchi Cimitilesi dall’11 al 13 luglio 2025

CIMITILE (NA) – Città delle Basiliche Paleocristiane – Un tuffo nei sapori autentici della tradizione contadina campana: anche quest’anno, l’11, 12 e 13 luglio, Cimitile si prepara ad accogliere cittadini e visitatori per la 37ª edizione della Sagra degli Gnocchi Cimitilesi, uno degli appuntamenti enogastronomici più sentiti e partecipati del territorio nolano.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco e dall’Arciconfraternita del SS. Crocifisso e Maria SS. del Carmelo, si svolge con il patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Cimitile, dell’UNPLI Campania e dell’UNPLI Napoli. Affonda le sue radici in una tradizione popolare antica legata alla festa della Madonna del Carmine del 16 luglio. Fin dal tardo Ottocento, al termine della giornata nei campi, i Cimitilesi si riunivano nel suggestivo Complesso Basilicale Paleocristiano, dove sorgeva la Chiesa della Madonna del Carmine, per condividere i tegamini di terracotta colmi di gnocchi, accompagnati da parmigiana di melanzane e altri piatti della cucina povera ma gustosa.

Oggi, quella memoria si rinnova con una sagra che conserva intatto il cuore della tradizione. Gli gnocchi cimitilesi vengono ancora preparati a mano, uno ad uno, dalle esperte signore del paese, con un impasto semplice ma ricco di storia: farina, acqua e semola, senza patate. Un procedimento antico che risale all’epoca romana e che la cucina contadina campana ha custodito nei secoli.

La tecnica della lavorazione degli gnocchi Cimitilesi è stata riconosciuta e inserita nelle schede “Radici Culturali” (radiciculturali.it) del censimento nazionale del patrimonio culturale immateriale promosso da UNPLI Pro Loco d’Italia in collaborazione con l’ICPI – Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura.

A renderli ancora più speciali è il condimento: un ragù tradizionale di pomodoro San Marzano e ben sette tagli di carne (tracchie, gallinella di maiale, vammoncello, corazza, locena, quizzo, coperta di spalla), cotto lentamente per dodici ore.

Troverete gli gnocchi serviti nei tegamini di terracotta, cotti nel forno a legna, con mozzarella, abbondante parmigiano e basilico fresco.

Non mancheranno varianti dal gusto deciso e originale, come gli gnocchi al pestato di friarielli e quelli al pestato di pomodori secchi e alici.

La Sagra sarà inoltre impreziosita da tre serate di musica popolare:

• Venerdì 11 luglio: il gruppo folk musica popolare cilentana Valcalore

• Sabato 12 luglio: il gruppo folk De Vivo di Scafati

• Domenica 13 luglio: i travolgenti Bottari di Macerata Campania

Un’occasione unica per riscoprire i sapori di una volta e vivere l’anima autentica di un territorio, dove il cibo è cultura, storia e comunità.

Vi aspettiamo a Cimitile, Città delle Basiliche Paleocristiane, nel cuore dell’antico agro nolano, nel rione Macello.