Napoli – Ancora una volta, la città partenopea si conferma culla dell’innovazione medico-scientifica. Il professor Paolo Ascierto, oncologo di fama internazionale e direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia e Terapie Innovative presso l’Istituto Tumori “Pascale” di Napoli, ha presentato ufficialmente Daromun, un nuovo farmaco immunoterapico destinato a rivoluzionare la lotta contro il melanoma.

Daromun rappresenta una novità assoluta: si tratta di una terapia iniettabile direttamente nel tumore, in grado di attivare una risposta immunitaria mirata e potente. I risultati sono già straordinari: il trattamento ha dimostrato di ridurre del 41% il rischio di recidiva o morte, e del 40% la comparsa di metastasi a distanza. Numeri che fanno ben sperare pazienti e medici in tutto il mondo.

Un progresso concreto, una speranza reale

“I risultati presentati dal professor Ascierto sono un faro di speranza in un campo spesso caratterizzato da incertezze. Daromun non è solo un nuovo farmaco; è un simbolo del progresso scientifico e della dedizione alla ricerca oncologica. Con l’intensificarsi degli studi e la continua evoluzione delle tecniche di immunoterapia, il futuro per i pazienti affetti da melanoma si prospetta più luminoso” , commentano fonti mediche autorevoli.

Daromun agisce attivando direttamente il sistema immunitario del paziente, rendendolo capace di riconoscere e attaccare le cellule tumorali. La somministrazione localizzata nel tumore rappresenta un approccio innovativo, che mira a contenere la malattia prima che possa diffondersi.

Napoli capitale della ricerca oncologica

Questo ulteriore traguardo conferma Napoli come un centro d’eccellenza nel panorama medico internazionale. Il professor Ascierto è ormai considerato il miglior oncologo al mondo per la cura del melanoma, riconoscimento ottenuto dalla piattaforma scientifica americana Expertscape, che lo ha classificato al primo posto su oltre 65.000 esperti a livello globale.

L’orgoglio partenopeo è palpabile: la città si stringe attorno a una figura che rappresenta il volto migliore della sanità italiana, fatta di ricerca, umanità, competenza e dedizione.

Il futuro è qui, e parla napoletano

Il successo di Daromun è solo l’inizio. Gli studi proseguiranno e l’aspettativa è che il farmaco possa diventare una pietra miliare nel trattamento non solo del melanoma, ma di altri tumori solidi. Intanto, grazie a medici come Paolo Ascierto, il futuro della lotta contro il cancro appare più vicino e più umano.