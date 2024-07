Scossa di Terremoto di Magnitudo 4.0 registrata a Napoli e nei Campi Flegrei dall’Osservatorio Vesuviano

Alle ore 13:46 di oggi, una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. L’evento sismico si è verificato a una profondità di 4 chilometri e ha interessato principalmente i comuni vicini all’epicentro. La scossa è stata avvertita distintamente anche in diversi quartieri di Napoli, creando un diffuso stato di preoccupazione tra la popolazione.

L’epicentro del terremoto, situato nell’area circostante il Vesuvio, ha scosso le abitazioni e fatto tremare gli edifici, ma al momento non sono stati segnalati danni significativi o feriti. Tuttavia, le autorità locali e i servizi di emergenza stanno monitorando attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e verificare eventuali danni strutturali.

L’Osservatorio Vesuviano, parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), continua a raccogliere dati e a fornire aggiornamenti in tempo reale sull’attività sismica della regione. Gli esperti dell’Osservatorio hanno ribadito l’importanza di seguire le norme di sicurezza e le indicazioni delle autorità in caso di ulteriori scosse o situazioni di emergenza.

Il Vesuvio, uno dei vulcani più noti e studiati al mondo, è sorvegliato costantemente per la sua storia di eruzioni devastanti e per la sua vicinanza a un’area densamente popolata. L’evento sismico odierno ricorda alla popolazione e alle autorità l’importanza della preparazione e della prevenzione in un territorio con un’attività vulcanica e sismica significativa.