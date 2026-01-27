TRA MEMORIA E SPERANZA: GIUSEPPE MALINCONICO PRESENTA “TUMBLEWEED” A SAN LEUCIO

Caserta – Un incontro tra mondi, epoche e solitudini che si intrecciano sotto il segno della letteratura e dell’impegno sociale. Venerdì 30 gennaio, alle ore 19:00, la suggestiva cornice di Piazza Trattoria n. 1 a San Leucio, ospiterà la presentazione di Tumbleweed, l’ultima fatica letteraria di Giuseppe Malinconico.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Real Sito di San Leucio, non sarà una semplice conferenza, ma un dialogo corale che vedrà l’autore confrontarsi con Anna Ghidelli, arricchito dalle letture curate da Carmen Cioffi. Ad aprire la serata saranno i saluti di Domenico Villano, Presidente dell’associazione.

Originario di Palma Campania, Giuseppe Malinconico porta con sé un bagaglio culturale vastissimo. Laureato in Filosofia e già cancelliere del Ministero della Giustizia, Malinconico è una figura poliedrica: direttore artistico dell’evento “Carbonara Dipinta”, autore di numerose commedie musicali (da Chesta Terra a Il miracolo dell’amore) e romanziere di lungo corso. La sua scrittura è nutrita dai suoi grandi amori: la filosofia, la musica e una profonda umanità che trasuda da ogni pagina.

Tumbleweed (Edizioni Melagrana) narra l’intreccio di due migrazioni speculari. Da un lato c’è Gianni, contadino napoletano che negli anni ‘60 lascia la sua terra per le miniere della Germania e della Svizzera, vedendo il proprio “microcosmo” sgretolarsi tra tradimenti e solitudine. Dall’altro c’è Adamo, giovane ivoriano in fuga dalla guerra civile che, dopo un tragico viaggio attraverso il Sahara e il Mediterraneo, approda in Italia.

Le loro vite sono come tumbleweeds, cespugli rotolanti senza radici, finché l’incontro tra Adamo e la figlia di Gianni, Vincenza, non ribalta le prospettive, portando i protagonisti verso un viaggio inverso: un ritorno in Africa, vista come il “Continente del futuro”.

Il libro è pubblicato da Edizioni Melagrana, espressione editoriale dell’omonima associazione nata nel 2001. La scelta della casa editrice non è casuale: Melagrana opera attivamente per contrastare il disagio, le dipendenze e ogni forma di esclusione sociale, promuovendo una cultura della Pace attraverso iniziative nazionali e internazionali. In questo contesto, il racconto di Malinconico diventa uno strumento civile per riflettere sull’integrazione e sulla dignità umana.

L’incontro si concluderà con un momento di convivialità “Bevendo si legge meglio”, a cura di Donato Tartaglione, per celebrare il legame indissolubile tra cultura e territorio.