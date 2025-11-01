“La notte della moda” dell’Istituto “Montalcini-Ferraris”

Giovedì 30 ottobre 2025, nella suggestiva location di Piazza Municipio a Marigliano, le studentesse e gli studenti dell’Istituto “Montalcini-Ferraris” di Saviano e Marigliano, prevalentemente frequentanti l’indirizzo Moda, hanno realizzato uno spettacolo multidisciplinare, nel corso del quale sono stati presentati abiti, accessori e coreografie, frutto di mesi di studio, progettazione e attività laboratoriale.
Abiti e accessori sono stati indossati da studenti di tutti gli indirizzi della scuola: insieme ai frequentanti l’indirizzo moda hanno sfilato allievi degli indirizzi manutenzione e assistenza tecnica e ottico.
La manifestazione organizzata dalla scuola diretta dal Dott. Domenico Ciccone è stata patrocinata dal Comune di Marigliano, rappresentato nell’occasione dal Prof. Luigi Amato.
L’evento si è svolto in una splendida cornice di pubblico, la cui partecipazione ne ha decretato il grande successo.
Un doveroso ringraziamento va al sindaco di Marigliano Dott. Gaetano Bocchino per avere consentito la realizzazione della manifestazione.