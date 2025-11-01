“La notte della moda” dell’Istituto “Montalcini-Ferraris”

Giovedì 30 ottobre 2025, nella suggestiva location di Piazza Municipio a Marigliano, le studentesse e gli studenti dell’Istituto “Montalcini-Ferraris” di Saviano e Marigliano, prevalentemente frequentanti l’indirizzo Moda, hanno realizzato uno spettacolo multidisciplinare, nel corso del quale sono stati presentati abiti, accessori e coreografie, frutto di mesi di studio, progettazione e attività laboratoriale.

Abiti e accessori sono stati indossati da studenti di tutti gli indirizzi della scuola: insieme ai frequentanti l’indirizzo moda hanno sfilato allievi degli indirizzi manutenzione e assistenza tecnica e ottico.

La manifestazione organizzata dalla scuola diretta dal Dott. Domenico Ciccone è stata patrocinata dal Comune di Marigliano, rappresentato nell’occasione dal Prof. Luigi Amato.

L’evento si è svolto in una splendida cornice di pubblico, la cui partecipazione ne ha decretato il grande successo.