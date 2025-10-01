Nola, torna “Autunno Napoletano”: rassegna più ricca, debutto con Pucci Romano (3 ottobre)

NOLA – Dopo il successo della prima edizione, torna con nuova linfa e un programma ancora più coinvolgente “AUTUNNO NAPOLETANO“, la rassegna culturale ideata e promossa dall’Associazione Scenart di Nola presieduta dalla giornalista Autilia Napolitano, in sinergia con il Caffè Letterario della Mondadori ed il prezioso supporto delle associazioni cittadine (Meridies; Archeoclub Nola; Fidapa Nola; lo Scrigno dell’Essere; Proloco Nola città d’arte; Amiamola; Lions e Leo Club Nola Host Giordano Bruno; Cif di Cimitile).

Un vero e proprio percorso culturale itinerante, che prenderà il via venerdì 3 ottobre e animerà per tutto l’autunno alcuni dei luoghi più rappresentativi della città bruniana, tra cui il Museo Archeologico, la Sala del Mutilato e altri spazi simbolici del centro storico.

Ad inaugurare la rassegna sarà la scrittrice e dermatologa di fama internazionale Pucci Romano, voce autorevole sui temi della salute, della bellezza consapevole e della sostenibilità, che incontrerà il pubblico per presentare il suo libro “La soluzione”. L’appuntamento è alle ore 17.30 di venerdì 3 ottobre nella Sala del Mutilato di via Fonseca. A dialogare con l’autrice la giornalista Autilia Napolitano, direttore dello store nolano e presidente dell’associazione SCENART mentre i saluti sono affidati all’assessore alla cultura del comune di Nola, Felice Maggio, e alla presidente dell’associazione “Lo Scrigno dell’Essere”, Nancy Romano.

“Autunno Napoletano” non è solo una rassegna, ma un invito collettivo a riscoprire il piacere del confronto, della narrazione e dell’identità culturale – spiega Autilia Napolitano –. Vogliamo trasformare la città in un laboratorio permanente di idee, dove arte, storia e attualità si intrecciano nel segno della partecipazione condivisa. Insieme per una cultura viva”.

Il cartellone degli eventi proseguirà giovedì 9 ottobre in libreria con il giornalista Salvatore Biazzo; venerdì 10 invece ospite presso lo store di piazza Marconi lo scrittore e regista napoletano Massimiliano Virgilio. Mercoledì 15 focus dedicato a Giancarlo Siani, a 40 anni dalla morte. Un evento quest’ultimo patrocinato dall’ordine dei giornalisti della Campania presieduto da Ottavio Lucarelli e promosso insieme al museo storico archeologico di Nola diretto da Giacomo Franzese dove si svolgerà la manifestazione.

Presenti tra gli altri Paolo Siani e il giornalista Pietro Perone.

A chiudere gli appuntamenti di ottobre lo scrittore Alberto D’Erasmo giovedì 23 ottobre, ospite della libreria.