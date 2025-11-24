Irpinia, nuovo peggioramento in arrivo: vento forte e piogge diffuse per martedì 25 novembre

IRPINIA – Il bollettino meteorologico diffuso in serata segnala un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche sul territorio provinciale. L’area è interessata da una perturbazione intensa che nelle prossime ore tenderà a consolidarsi, con effetti più marcati nella giornata di domani, martedì 25 novembre 2025.

Le previsioni indicano un cielo molto nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, accompagnato da precipitazioni diffuse, più abbondanti nelle zone montane e lungo il settore dei Picentini. Dal pomeriggio è previsto un incremento dei fenomeni, con piogge forti e possibili temporali estesi a buona parte della provincia.

In serata i rovesci tenderanno a diventare più isolati, pur restando presenti su alcune aree interne.

Le temperature registreranno un aumento, particolarmente evidente nei valori minimi. I venti, provenienti da sud-ovest, soffieranno tesi o forti, con raffiche che potrebbero raggiungere 90–100 km/h, prima di ruotare verso ovest e perdere gradualmente intensità dal tardo pomeriggio.

Le condizioni meteo resteranno comunque instabili anche nelle ore successive, con possibili ulteriori aggiornamenti.