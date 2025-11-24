Irpinia, la mappa del voto: PD avanti verso due seggi. Alaia trascina Casa Riformista, M5S terza forza. I possibili eletti

Il quadro che emerge dallo scrutinio in corso delinea una provincia con equilibri politici molto netti. Le percentuali non sono ancora definitive, ma la tendenza appare chiara e ridisegna la rappresentanza irpina nel prossimo Consiglio regionale.

PD in testa: possibile doppia rappresentanza irpina

Il Partito Democratico guida il computo delle liste provinciali e, con le proiezioni attuali, sembra avviato a ottenere due dei quattro seggi disponibili. Un risultato che confermerebbe la forza del centrosinistra organizzato sul territorio e il radicamento dei suoi candidati, con Petracca e gli altri dem che beneficiano di un ampio consenso diffuso.

Casa Riformista seconda lista in provincia: Alaia domina nelle preferenze

Subito dietro si posiziona Casa Riformista per la Campania, attestata intorno al 15,5% con quasi 24 mila voti.

A trainare la lista è Vincenzo Alaia, che con 18.958 preferenze si conferma uno dei candidati più votati dell’intera provincia.

Se il trend dovesse rimanere stabile, per Casa Riformista si prospetta un seggio garantito e la riconferma di Alaia nel nuovo Consiglio regionale.

M5S terzo polo: Ciampi il più votato

Il Movimento 5 Stelle si consolida come terza forza politica in Irpinia, con oltre 13 mila voti e una percentuale che supera l’8%.

Il più votato del partito è Vincenzo Ciampi, che guida il gruppo pentastellato con 2.950 preferenze, davanti a Orsogna, Ansalone e Guidi.

In base ai dati attuali, il M5S sarebbe assegnatario del quarto seggio provinciale, completando così la mappa irpina della futura assemblea regionale.

A Testa Alta cresce e si radica, ma resta fuori dalla ripartizione

La lista civica A Testa Alta, parte del campo progressista, raggiunge oltre 11 mila voti (7%).

Pur non rientrando nella distribuzione dei seggi, conferma un ruolo significativo nella galassia del centrosinistra locale.

Resta comunque aperto — in caso di ricalcoli o incastri proporzionali — il possibile margine per una battaglia di Cerrato.

Centrodestra in affanno: al momento nessun seggio

La situazione è decisamente più complessa per il centrodestra: le liste collegate non arrivano alle percentuali necessarie per competere realmente per uno dei quattro seggi.

Un dato politico rilevante riguarda il confronto interno tra due candidati di peso dell’area civico-moderata: Laura Nargi, con 5.193 voti, supera Gianluca Festa, fermo a 4.933.

Un sorpasso simbolicamente forte, considerando che Nargi era stata politicamente “messa da parte” proprio dall’ex sindaco.