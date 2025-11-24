Luca Cascone (A Testa Alta) riconfermato in Consiglio Regionale: per lui oltre 17mila preferenze

Luca Cascone resta in Consiglio Regionale della Campania. Il candidato della lista A Testa Alta ha ottenuto un risultato nettissimo in Provincia di Salerno, superando le 17mila preferenze e affermandosi come uno dei più votati del territorio.
Per Cascone si tratta di una conferma importante: negli ultimi cinque anni ha ricoperto incarichi di rilievo, tra cui la presidenza della Commissione Trasporti, ruolo che lo ha visto impegnato su numerosi dossier strategici per la mobilità regionale.
Il nuovo mandato consolida la sua presenza tra i 50 consiglieri regionali che guideranno la Campania nella prossima legislatura. La forte affermazione alle urne rafforza la posizione di Cascone all’interno della coalizione e conferma il radicamento del suo consenso sul territorio salernitano.
Nei prossimi giorni saranno definiti gli assetti delle commissioni e le deleghe interne: per Cascone potrebbe aprirsi una nuova fase politica, con il peso delle oltre 17mila preferenze che ne certificano la centralità nel panorama regionale.