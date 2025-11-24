IRPINIA. REGIONALI 2025 – Petracca festeggia il successo: entusiasmo tra i sostenitori irpini

Dopo lo straordinario risultato ottenuto alle urne, Maurizio Petracca ha iniziato ufficialmente i festeggiamenti insieme ai suoi sostenitori, in un clima di entusiasmo e riconoscenza che ha attraversato tutto il territorio irpino.

Il successo di Petracca non è arrivato per caso: è il frutto di una campagna elettorale intensa, capillare, fatta di incontri con i cittadini nei comuni grandi e piccoli, ascolto, disponibilità e presenza costante sul territorio.

Nei comitati, nelle piazze e nelle sedi elettorali, il risultato è stato accolto con applausi e abbracci, segno di una comunità che si è sentita rappresentata e coinvolta.

«Questo risultato appartiene a tutti voi» – avrebbe detto Petracca ai suoi sostenitori – «perché ogni voto è stata una testimonianza di fiducia e di affetto verso un progetto che mette al centro l’Irpinia».

La festa è iniziata spontaneamente col passare delle ore, quando i dati parziali hanno confermato un’affermazione solida e in crescita, un traguardo che si è avvicinato ai25mila voti.

Tanti volontari, amministratori locali, giovani e simpatizzanti si sono riuniti per celebrare il traguardo, con bandiere, cori e messaggi di sostegno.

Il clima è stato quello delle grandi occasioni: emozione, orgoglio e la consapevolezza di avere contribuito a un risultato che rafforza la presenza del territorio all’interno del quadro politico regionale. Il grande risultato rafforza la leadership di Petracca in Irpinia e consolida la rete di amministratori e cittadini che lo sostengono.

La festa non è stata soltanto un momento di celebrazione, ma anche un simbolo di un movimento politico che guarda al futuro con entusiasmo e rinnovata energia.