IRPINIA. Antonio Iannone: “Sostengo pienamente Ines Fruncillo come leader e collaboratrice del Partito”

“Ines Fruncillo ha la piena legittimazione di un congresso che l’ha eletta con voto diretto degli iscritti e gode pertanto della mia piena fiducia e collaborazione. Nominati nella fase costitutiva ante congresso non esprimono la linea del Partito e il nostro Statuto è chiaro su competenze e responsabilità. Apprezzo molto lo sforzo del Partito Avellinese che con il suo Presidente Provinciale sente da sempre forte la responsabilità di offrire alla città di Avellino un’alternativa vera e coerente. Iandoli che è stato indicato è persona di spessore ed è in campo, non ci siamo sottratti e non ci sottraiamo al confronto per costruire l’unità d’intenti del centrodestra ma il tempo non è una variabile indipendente. La linea è unica e condivisa tra chi ha peso e responsabilità. Il nostro confronto con la Città è partito, Avellino lo merita soprattutto dopo i fatti che hanno coinvolto il Comune”. Lo dichiara il Commissario Regionale di Fratelli d’Italia, il Senatore Antonio Iannone.