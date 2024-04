GROTTAMINARDA. Seduta del Consiglio Comunale: Cinque Punti all’Ordine del Giorno

La Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta del consesso per venerdì 26 aprile alle ore 9.00, in prima convocazione e per lunedì 29 aprile, sempre alle ore 9.00, in seconda convocazione (per entrambe senza ora di tolleranza).

Il Consiglio Comunale che come sempre si svolgerà nell’Aula “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi e che sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell’Ente, prevede la discussione di 5 punti all’ordine del giorno.

Si comincia con l’approvazione dei verbali della seduta precedente.

Al secondo punto: l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Al terzo punto: verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie.

Al quarto punto: determinazioni sul Programma degli incarichi di studio, consulenza e pareri per l’anno 2024.

Infine al quinto ed ultimo punto l’approvazione del Regolamento di Utilizzo e gestione delle aree verdi di proprietà comunale.