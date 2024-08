Iniziative del Comitato Civico “E(A)VITIAMOLO”: Trasparenza e Giustizia per i Territori del Baianese e dell’Agro-Nolano

Il Comitato Civico “E(A)VITIAMOLO”, guidato dal Dott. Salvatore Alaia, non si ferma nella sua battaglia per la trasparenza e la giustizia. Recentemente, il comitato ha inoltrato una formale richiesta di accesso agli atti ai vertici aziendali di EAV (Ente Autonomo Volturno), ai sensi dell’articolo 22 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Nella richiesta, esplicitamente, si chiede di ottenere visione e copie dei seguenti documenti:

1. Delibere dei lavori appaltati sulla tratta ferroviaria Baiano-Napoli;

2. Delibere per eventuali lavori concessi a ditte esterne;

3. Documenti relativi allo stato attuale dei lavori.

Il Dott. Salvatore Alaia, ex Sindaco di Sperone, ha dichiarato che il principio guida del comitato è operare con piena trasparenza per informare i cittadini su questioni di grande importanza. Alaia ha sottolineato che le amministrazioni locali spesso non informano adeguatamente i cittadini, che rimangono inconsapevoli delle discriminazioni attuate contro i territori del Baianese e dell’agro-nolano.

Secondo Alaia, queste aree sono penalizzate a vantaggio della penisola sorrentina, con i vagoni destinati a potenziare il servizio sulla linea Napoli-Sorrento. “Questa è la semplice verità, al di là di qualsiasi parola”, ha affermato Alaia. Il comitato intende affrontare direttamente i vertici aziendali dell’EAV, rappresentati da Umberto De Gregorio, per chiedere spiegazioni e cercare soluzioni.

Alaia ha concluso dichiarando che il comitato non farà nessun passo indietro e continuerà la sua battaglia per restituire dignità ai territori mortificati da scelte ritenute assurde e aberranti. La determinazione del comitato è chiara: proseguire nella lotta per una gestione equa e trasparente delle risorse e dei servizi ferroviari, garantendo che i diritti e le esigenze dei cittadini locali siano rispettati.