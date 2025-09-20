Incendio sull’A16 tra Baiano e Tufino: autoarticolato in fiamme, traffico rallentato

Un autoarticolato ha preso fuoco questo pomeriggio lungo l’autostrada A16, nel tratto compreso tra Baiano e l’uscita di Tufino, in direzione Napoli. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate a causa dello sforzo del sistema frenante durante la discesa, che avrebbe surriscaldato alcuni pneumatici del carrello innescando l’incendio.

L’autista, con prontezza, è riuscito a sganciare la motrice, evitando così che le fiamme si propagassero anche a quella parte del mezzo e lasciando coinvolto soltanto il carrello.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale per regolare il traffico e garantire la sicurezza degli automobilisti. Sono state predisposte misure di sicurezza in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, chiamati a domare l’incendio e mettere in sicurezza il tratto autostradale.

Al momento non si segnalano feriti, ma la circolazione risulta rallentata nel tratto interessato.