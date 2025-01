Incendio a Sperone: fiamme riprendono vigore nel capannone già colpito ieri, scuole chiuse per precauzione

SPERONE – Non si arresta l’emergenza presso il capannone industriale andato in fiamme nei giorni scorsi a Sperone. Dopo un lavoro incessante durato circa 36 ore, i vigili del fuoco erano riusciti a domare l’incendio scoppiato nell’area, ma questa sera le fiamme si sono nuovamente propagate. La causa del riaccendersi dei focolai potrebbe essere attribuita al vento, che avrebbe alimentato alcune braci rimaste all’interno della struttura, trasformandole in nuovi incendi.

Il capannone, già devastato dalle fiamme, rappresenta una grave minaccia ambientale per l’intera zona, considerate le possibili sostanze tossiche rilasciate dalla combustione dei materiali presenti al suo interno. L’area è stata già classificata come ad alto rischio, con conseguenze significative per l’ambiente e la salute pubblica. Sul posto sono attesi nuovamente i vigili del fuoco, pronti a intervenire per spegnere i diversi focolai.

Scuole chiuse per precauzione domani venerdì

Nel frattempo, il sindaco di Sperone ha emesso un’ordinanza urgente per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani, venerdì 17 gennaio. La decisione è stata presa in via precauzionale per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, alla luce della situazione ancora critica.

Le autorità locali hanno invitato i residenti ad evitare di avvicinarsi alla zona interessata. L’incidente sottolinea ancora una volta l’urgenza di maggiori controlli e misure di sicurezza nei siti industriali, specialmente quelli che trattano materiali potenzialmente pericolosi. Resta ora da vedere se sarà possibile contenere definitivamente il pericolo entro le prossime ore.