Partecipa al Carnevale di Putignano e scopri i Trulli di Alberobello! Partenze da Mugnano e Baiano

Il 2 marzo preparati a vivere una giornata indimenticabile! Unisciti a noi per un’emozionante escursione in pullman alla scoperta delle tradizioni più autentiche della Puglia.

Prima tappa: il Carnevale di Putignano!

Uno degli eventi più attesi dell’anno, il Carnevale di Putignano è famoso per la sua parata di carri allegorici, maschere colorate e un’atmosfera che contagia tutti con la sua allegria. Una festa che affonda le radici nel Medioevo e che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta Italia e non solo.

Seconda tappa: i Trulli di Alberobello!

Dopo aver vissuto l’emozione del Carnevale, ci sposteremo verso Alberobello, patrimonio dell’umanità UNESCO, per ammirare i famosi trulli, affascinanti costruzioni in pietra a forma conica che caratterizzano il paesaggio pugliese. Passeggiando tra i trulli, potrai respirare la storia e la magia di questo luogo unico al mondo. Pranzo libero:

Cosa aspetti? Non perdere questa occasione di unire divertimento, cultura e tradizione! Prenota subito il tuo posto sul nostro pullman e vivi una giornata unica nel cuore della Puglia.

Data: Domenica 2 marzo

Partenza: Piazza Luigi Napolitano (Baiano),Mugnano del cardinale presso Banco di Napoli. Ora:6:00

Info e prenotazioni: Antonio 3248431880,Anna 3242768501

Ti aspettiamo per un’esperienza che resterà nel cuore!