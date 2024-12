Il Pomigliano chiude male il 2024. Poker del Montecalcio al Gobbato

Si chiude con una brutta sconfitta il 2024 del Pomigliano. Al Gobbato, dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, il Montecalcio impone il proprio gioco nella ripresa, battendo i ragazzi di mister Rea per 4-2.

PRIMO TEMPO

La partita inizia subito a ritmi alti. Dopo appena 11 minuti, il primo episodio chiave: un calcio di rigore viene assegnato alla squadra ospite per un fallo del capitano Matute, che viene anche ammonito. Dal dischetto si presenta Castaldo, che spiazza Bellarosa con un tiro preciso sul lato destro.

Il Pomigliano prova subito a reagire, e l’occasione arriva al 15′, con un rasoterra di Cirelli dall’interno dell’area di rigore che però finisce a lato. Passa un minuto e ci prova ancora Matute, ma il tiro non è preciso. Pochi secondi dopo, il Pomigliano sfrutta al meglio un calcio d’angolo: dalla bandierina Siciliano pesca in area Matute, che di testa trafigge Romano. Il portiere ospite tocca il pallone, ma non riesce a bloccarlo, e la gara torna in parità.

In occasione del gol, l’estremo difensore del Montecalcio subisce un infortunio alla spalla ed è costretto a lasciare il campo per far spazio a Manno. Al 21′ il Pomigliano si rende ancora pericoloso: Cirelli penetra in area e scaglia un tiro, ma il neoentrato Manno si supera, deviando in angolo.

Al 28′ buona occasione per Siniscalchi che, dopo un’azione personale, avrebbe lo spazio per concludere, ma preferisce il cross al centro dell’area, dove però le punte granata non si fanno trovare pronte.

Al 32′ Siciliano tenta un tiro dalla fascia destra, ma Manno si fa trovare pronto e respinge la conclusione insidiosa. Lo stesso Siciliano ci riprova al 38′ con una splendida conclusione al volo: una perfetta rimessa laterale lunga di Tommasini lo pesca poco fuori dall’area, ma il suo tiro termina a lato.

Sul ribaltamento di fronte, il Montecalcio conquista un calcio di punizione da posizione insidiosa: il tiro di Ruggiero finisce di poco a lato, con Bellarosa che controlla la palla uscire.

Al 44′ altra occasione per gli ospiti: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trovano il colpo di testa, ma Bellarosa si supera, deviando la palla in angolo. Sul nuovo corner, Rosolino ha una buona occasione, ma spedisce il pallone a lato. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-1.

SECONDO TEMPO

La ripresa sorride nettamente al Montecalcio. Al 52′ arriva il nuovo vantaggio degli ospiti con Rimoli, bravo a raccogliere al volo una respinta di Bellarosa su un tiro insidioso. Il portiere granata non può nulla sulla precisa conclusione da fuori area.

Al 56′ il Pomigliano va vicino al pareggio con un colpo di testa di Siniscalchi su calcio d’angolo, ma il pallone termina fuori.

Al 62′ il Montecalcio allunga ancora: un cross dalla destra trova Rimoli pronto in area. Il colpo di testa dell’11 ospite supera Bellarosa, regalando il doppio vantaggio agli ospiti.

Il Pomigliano accusa il colpo, e il Montecalcio ne approfitta per chiudere la gara dopo appena due minuti: Capuano, approfittando di una disattenzione della difesa granata, realizza in contropiede il gol del 1-4.

Il Pomigliano prova a reagire e accorcia le distanze al 73′ grazie a Principe, che insacca con un piatto vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Al 77′ altro brutto infortunio per il Montecalcio: uno scontro di gioco tra Tommasini e Ruggiero lascia quest’ultimo con un vistoso taglio al volto, costringendolo a lasciare il campo.

All’82′ il Pomigliano ci prova ancora con Sanguinetti, ma il tiro è alto. In pieno recupero arriva l’ultima occasione per i granata: Grande, dall’interno dell’area piccola, non riesce a piazzare il colpo vincente, mandando il pallone fuori.

Le dichiarazioni post-partita

“Onestamente, abbiamo disputato la peggior partita dall’inizio dell’anno” dichiara a fine gara mister Rea. “Abbiamo incontrato una squadra umile, in forma, fiduciosa, mentre noi abbiamo commesso troppi errori che, purtroppo, hanno condizionato negativamente l’andamento della gara. C’è da lavorare, e tanto.

Sono veramente dispiaciuto per la prestazione di oggi. Spero che il nostro orgoglio ci porti a reagire immediatamente. Spesso queste sconfitte sono curative, ti fanno crescere, e mi piace pensare che, dopo oggi, il Pomigliano darà filo da torcere a tutte le squadre che incontrerà sul proprio cammino.

Messa da parte la partita – conclude il mister – voglio augurare ai più bisognosi, alle persone che soffrono, ai nostri tifosi e a tutta Pomigliano un felice e sereno Natale.”

POMIGLIANO – MONTECALCIO 2-4 | TABELLINO

RETI: 11′ Castaldo (M) [Rigore], 17′ Matute (P), 52′ e 62′ Rimoli (M), 64′ Capuano (M), 73′ Principe (P)

POMIGLIANO: Bellarosa, Di Finizio, Siniscalchi (66′ Viglietti), Matute (83′ Tassiero), Tommasini, Liccardi, Cirelli (55′ Sanguinetti), Cardone (70′ Imbimbo), Principe, Siciliano (55′ Grande), Di Prisco. A DISPOSIZIONE Mucerino, Nelli Tagliaferro, Dorato, Granato. ALLENATORE Felice Rea.

MONTECALCIO: Romano (19′ Manno), Ricciolino, Rosolino, Raucci, Marigliano, Ruggiero (77′ Di Martino), Capuano A., Schiano (68′ Scotto), Rimoli (86′ Mascolo), Castaldo, Campanile. A DISPOSIZIONE Di Marzio, Perretta, Della Rocca, Capuano C., Rabbeni. ALLENATORE Angelo Iervolino.

DIRETTORE DI GARA: Nazzareno Pisano (Benevento).

ASSISTENTI: Francesco Giuseppe Acunzo (Castellamare di Stabia) e Dario Benvenuto (Nocera Inferiore).

AMMONITI: Matute, Imbimbo (Pomigliano).

CALCI D’ANGOLO: 8-2.

RECUPERO: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nel secondo tempo.