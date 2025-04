Il 10 aprile 1912, il RMS Titanic salpò dal porto di Southampton, in Inghilterra, per il suo viaggio inaugurale.

Il 10 aprile 1912, il RMS Titanic, uno dei transatlantici più lussuosi e imponenti mai costruiti, salpò dal porto di Southampton, in Inghilterra, per il suo viaggio inaugurale. Il Titanic, progettato dalla compagnia White Star Line, aveva l’ambizione di offrire il massimo del comfort e della sicurezza, con l’idea di essere “inaffondabile.” Il viaggio doveva portarlo da Southampton a New York, con fermate a Cherbourg (Francia) e Queenstown (oggi Cork, Irlanda).

Il Titanic, che aveva a bordo 2.224 passeggeri e membri dell’equipaggio, navigò tranquillamente fino alla tragica notte del 14 aprile, quando, alle 23:40, colpì un iceberg nell’Atlantico settentrionale. L’incidente causò la perdita di 1.500 vite, rendendo il disastro del Titanic una delle tragedie più famose della storia marittima.

Il Titanic è ancora oggi oggetto di interesse storico, culturale e cinematografico, simbolo della vulnerabilità dell’uomo di fronte alla natura e alle illusioni di invincibilità tecnologica.