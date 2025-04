COMUNE DI AFRAGOLA – COMUNICATO STAMPA. Incendio alla Chimpex di Caivano: chiuse scuole, cimitero e aree verdi ad Afragola per il 10 aprile 2025

In seguito al vasto incendio divampato mercoledì 9 aprile 2025 presso l’azienda Chimpex, situata nella zona industriale ASI di Caivano, il Comune di Afragola ha disposto una serie di misure precauzionali per garantire la sicurezza della cittadinanza.

Su indicazione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi, attivato dalla Prefettura di Napoli, i sindaci dei comuni confinanti con l’area interessata sono stati invitati a valutare la chiusura delle scuole e di altri luoghi pubblici in attesa dei dati ufficiali sulla qualità dell’aria, che saranno resi noti nelle prossime ore dalle autorità competenti.

Dopo un confronto con il Prefetto di Napoli, dott. Michele di Bari, il sindaco di Afragola, prof. Antonio Pannone, ha firmato l’ordinanza sindacale n. 123/2025, con la quale viene stabilita, per giovedì 10 aprile 2025, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, oltre al cimitero comunale, alla villa comunale e alla pinetina Sant’Antonio.

“La situazione in città è al momento sotto controllo, non risultano criticità rilevanti – ha dichiarato il sindaco Pannone – ma in assenza di dati certi e per puro spirito precauzionale, ho ritenuto opportuno sospendere temporaneamente le attività scolastiche e chiudere alcune aree pubbliche”.

L’amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione e informerà la cittadinanza sugli sviluppi attraverso i canali ufficiali.