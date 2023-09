Il Pellegrinaggio al Montagnone: Una Tradizione Centenaria di Devozione alla Madonna Bruna

Nel cuore della Campania, tra antiche tradizioni e fervente devozione religiosa, si tiene ogni anno uno dei pellegrinaggi più sentiti e suggestivi della regione. È il Pellegrinaggio al Montagnone, un evento che unisce passato e presente, motori ruggenti e fiori di carta, tutto in onore della miracolosa Madonna Bruna.

L’origine di questa tradizione risale a tempi antichi, quando i fedeli si spostavano su carrozzelle elaborate, decorate con vistosi fiori di carta, per raggiungere il Montagnone e omaggiare la Beata Vergine. Oggi, questa antica usanza è stata sostituita dalle potenti e rombanti motociclette, ma la devozione rimane la stessa.

Ogni anno, oltre quattrocento centauri partono dalla cittadina di Trecase, pronti a percorrere una lunga strada verso il Montagnone per rendere omaggio a “Mamma Schiavona”. Ma non sono solo le motociclette a prendere parte a questa emozionante processione; centinaia di scooteristi, attrezzati con cura e dettaglio, si uniscono al gruppo, formando una colorata carovana di fedeli.

La partecipazione al Pellegrinaggio al Montagnone è stata costantemente in crescita, e quest’anno ha raggiunto la significativa pietra miliare della 60esima edizione. Questo evento annuale è diventato un vero e proprio rito per i veterani del gruppo organizzatore, guidato dall’instancabile Francesco Celentano. Con dedizione e precisione, si occupano di ogni dettaglio, garantendo che il segno tangibile della loro devozione alla Beata Vergine sia sempre presente.

La destinazione finale di questa straordinaria processione è la località di Montevergine, in provincia di Avellino, dove i pellegrini affrontano l’ennesima scalata del Montagnone. Qui, sotto lo sguardo benevolo della Madonna Bruna, offrono le loro preghiere e omaggi, dimostrando la forza della loro fede.

Come di consueto, al calar della sera, il ritorno in massa dei partecipanti, con le loro motociclette e scooter addobbati a festa, si conclude di fronte al sagrato della chiesa madre “Santa Maria delle Grazie e San Gennaro”. Qui, una folla di cittadini si è radunata lungo la strada del ritorno, accogliendo i pellegrini con entusiasmo e gioia. Ai crocicchi, si accendono diane di fuochi per festeggiare il loro ritorno, creando uno spettacolare scenario di luce e colore nella notte.

Il culmine di questa festa religiosa è uno spettacolare finale pirotecnico.

(Andrea Salvatore Guerriero)