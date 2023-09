AVELLA. Inaugurato il nuovo anno scolastico, nuovi arredi e schermi touch per l’infanzia. FOTO

Taglio del nastro ed inaugurazione del nuovo anno scolastico all’Istituto Mons. Guerriero con la presenza del Preside Prof. Vincenzo Gagliotta, l’assessore alla pubblica istruzione Santina Cerbone, i docenti, i collaboratori e i genitori emozionati con i propri figli. Un nuovo percorso di vita per i bimbi dell’infanzia, primaria e secondaria che hanno fatto il loro primo ingresso in classe dopo le cerimonie di benvenuto. In questa occasione il Preside Gagliotta ha ribadito il costante impegno dell’amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Vincenzo Biancardi e ha annunciato che la scuola dell’infanzia grazie ad un progetto per l’erogazione di fondi PON potrà disporre di schermi touch ad alta tecnologia, trattasi di monitor interattivi che permetteranno ai bimbi di giocare e imparare inoltre saranno collocati nelle classi nuovi arredi, la fornitura è quasi conclusa.