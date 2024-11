Il Nola vince il primo round: battuta l’Ercolanese nell’andata dei Quarti

Nel primo turno dei Quarti di Coppa Italia Dilettanti, il Nola 1925 fa un’importante mossa vincendo in trasferta al “Solaro” di Ercolano. I ragazzi di mister Farina, nonostante l’assenza degli squalificati Melillo, Pozzebon e Vitolo, riescono a battere l’Ercolanese con determinazione.

La partita si sblocca al 7° minuto con Liccardi, schierato dal primo minuto, che segna di testa dopo un perfetto cross di Castagna. Il vantaggio, però, dura poco: al 16° minuto Malafronte, con un’elegante rovesciata, porta il risultato in parità. Il Nola non si scoraggia e torna a spingere. Al 33° minuto, Cozzolino pennella un cross al centro che porta al tap-in vincente di Dell’Orfanello, ristabilendo il vantaggio. Sul finale del primo tempo, Dell’Orfanello ci riprova con un tiro al volo, ma il portiere Maiellaro nega il terzo gol con un grande intervento.

Nella ripresa, il Nola continua a creare pericoli e sfiora il gol al 75° con Filosa, che manca di poco il bersaglio su un cross di Caccavallo. La partita si conclude con il Nola in vantaggio, un risultato prezioso in vista del ritorno.

Le dichiarazioni post-partita

Mister Francesco Farina si è detto soddisfatto: “È stata una partita difficile contro un avversario forte. I ragazzi hanno interpretato benissimo la gara, soprattutto nel primo tempo, e non hanno fatto pesare le assenze. La vittoria è meritata, ma dovremo essere attenti nel ritorno. Non andremo a difenderci, scenderemo in campo per vincere.”

Anche Vincenzo Liccardi, autore del primo gol, ha commentato la partita: “Sapevamo che sarebbe stata dura, ma siamo riusciti a indirizzarla subito nel verso giusto. La Coppa è importantissima per noi e siamo pronti a lottare fino in fondo. Ho trovato un gruppo fantastico e spero di dare il mio contributo.”

Tabellino della partita

Reti : Liccardi 7′ (N), Malafronte 16′ (E), Dell’Orfanello 33′ (N).

: Liccardi 7′ (N), Malafronte 16′ (E), Dell’Orfanello 33′ (N). Ercolanese : Maiellaro, Balzano, Esposito Gia. (46′ Di Cristofaro), Tarascio (91′ Carnicelli), Avella, Di Nunzio, Ciccarelli (61′ Pellecchia S.), Acunzo (69′ Abdallah), Esposito Ge. (61′ Celiento), Esposito Al., Malafronte.

Allenatore : Salvatore Ambrosino.

: Maiellaro, Balzano, Esposito Gia. (46′ Di Cristofaro), Tarascio (91′ Carnicelli), Avella, Di Nunzio, Ciccarelli (61′ Pellecchia S.), Acunzo (69′ Abdallah), Esposito Ge. (61′ Celiento), Esposito Al., Malafronte. : Salvatore Ambrosino. Nola 1925 : Pellino, Cacciatore, Cassandro, Pepe, Costanzo, Dell’Orfanello, Castagna (77′ Biason), Cozzolino (94′ De Luca), Filosa (82′ Chianese), Varsi (71′ Caccavallo), Liccardi.

Allenatore : Francesco Farina.

: Pellino, Cacciatore, Cassandro, Pepe, Costanzo, Dell’Orfanello, Castagna (77′ Biason), Cozzolino (94′ De Luca), Filosa (82′ Chianese), Varsi (71′ Caccavallo), Liccardi. : Francesco Farina. Arbitro: Guarino di Avellino (assistenti Morra di Napoli e Sgariglia di Napoli).

Note: ammoniti Esposito Gia. e Avella per l’Ercolanese; ammonito Dell’Orfanello per il Nola.