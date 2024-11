Irpinia: al via gli Stati Generali dell’Agricoltura dal 18 al 22 novembre

AVELLINO – L’Irpinia si prepara a ospitare, dal 18 al 22 novembre, un’iniziativa unica nel suo genere, dedicata interamente al settore agricolo: gli Stati Generali dell’Agricoltura in Irpinia. Promosso dalla Regione Campania, dalla Commissione Agricoltura della Regione Campania e dalla Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro, questo evento rappresenta un’importante opportunità di confronto e pianificazione per il futuro dell’agricoltura irpina.

L’iniziativa mira a creare un dialogo aperto tra i protagonisti delle filiere agricole, le istituzioni locali e regionali, esperti e accademici, per sviluppare una strategia condivisa che possa rispondere alle sfide del settore agricolo e rafforzare il territorio. Attraverso un processo di ascolto e di analisi, l’obiettivo è delineare una road map strategica che promuova un’agricoltura sostenibile, attenta alle peculiarità dell’Irpinia e alle esigenze specifiche delle comunità locali.

Il programma dell’evento

La manifestazione prenderà il via lunedì 18 novembre presso l’Abbazia del Loreto di Mercogliano, con una giornata dedicata all’ascolto delle organizzazioni di categoria, delle associazioni, dei consorzi e degli enti territoriali. Interverranno, tra gli altri, il Presidente della Commissione Agricoltura Maurizio Petracca, il Direttore Generale per le Politiche Agricole della Regione Campania Maria Passari e l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo.

Dal 20 al 22 novembre, l’evento proseguirà al Polo Giovani di Avellino, dove si terranno tavoli di approfondimento tematici. Questi incontri saranno focalizzati sulle principali filiere agricole del territorio, tra cui quella apistica, ortofrutticola, zootecnica, corilicola, vitivinicola, cerealicola, castanicola e olivicola. Ai tavoli parteciperanno rappresentanti della Regione Campania, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, con i referenti Giuseppe Rofrano e Domenico Vecchio, oltre a esperti del CNR e docenti universitari come Teresa Del Giudice, Angelita Gambuti e Piermichele La Sala.

L’evento si concluderà venerdì 22 novembre, con una sessione finale prevista alle ore 10.30 al Polo Giovani di Avellino, aperta a tutte le aziende, associazioni e istituzioni interessate. Questo incontro conclusivo permetterà di condividere le prospettive e le proposte emerse durante i lavori, per definire insieme le priorità per il settore agricolo irpino.

Un’occasione di rilancio per l’agricoltura irpina

Gli Stati Generali dell’Agricoltura in Irpinia rappresentano un’opportunità di rilancio per l’agricoltura locale, puntando su innovazione, efficienza e valorizzazione delle risorse del territorio. L’Irpinia aspira a diventare un modello di sviluppo agricolo sostenibile e inclusivo, capace di integrare tradizione e nuove tecnologie, in un equilibrio che risponda alle esigenze del presente e del futuro.