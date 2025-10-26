Il Nola recupera nel finale: pari a Francavilla

Il Nola continua a fare bene e raggiunge in rimonta il pari a Francavilla in Sinni. Senza Faella, D’Amore e Cipolla, mister Giampà ottimizza la sua rosa rimaneggiata e schiera il consueto 343: spazio a Iannello in difesa e a Marcelli a centrocampo, iniziale panchina per Izzillo. A cominciare meglio è l’FC Francavilla che fa pressione e riesce a trovare il vantaggio già nel primo quarto d’ora. I lucani segnano al 14′: corner dalla destra e inzuccata vincente di Germinio. Il Nola accusa il colpo, resiste ma alla mezz’ora è già in crescita e recupera campo. L’occasione del pari arriva sui piedi di Guarracino che però arriva molle sul cross teso di Estrella e non trova la porta. Il primo tempo si esaurisce senza particolari emozioni. Nella seconda frazione il Nola aumenta i giri e va in pressione. L’occasione ghiotta arriva già al 57′ quando Nunziante si incunea in area di rigore e viene atterrato ma, a sorpresa, il direttore di gara non considera il contatto come falloso e lascia proseguire. Il Francavilla si chiude ma al 76′ va vicino al raddoppio: Ferrara riesce a vincere due rimpalli e si ritrova in area piccola ma Montalti esce bene e gli chiude lo specchio. Il Nola trova il meritato pareggio a 7 minuti dalla fine: calcio piazzato dalla destra, Izzillo sbuca sul secondo palo e di piatto segna la rete del pari. Gli ultimi minuti sono infuocati.

Il Nola si getta in avanti per i tre punti, il Francavilla è pericoloso di testa con Pellegrini. Alla fine però sarà 1-1. Dodici i punti per il Nola che ora attende in casa la Virtus Francavilla.

“Il pareggio è meritato, mi è piaciuta la gara della mia squadra – ha dichiarato mister Domenico Giampà – credo che ci fosse un rigore per noi ma, come ho già detto, nelle gare ci sono anche gli episodi. Non è mai facile giocare qui e fare risultato. In questa partita sono arrivato oggi ad innamorarmi definitivamente dei miei ragazzi. Non le vinceremo tutte, perché ovviamente ci sono anche gli avversari, ma questa squadra ora ha il mio stesso atteggiamento”.

IL TABELLINO

Reti: Germinio 14′ (N), Izzillo 83′ (N).

FC Francavilla: Ciardi, Pellegrini, Musumeci, Ferrara, Cabrera, Visconti, Germinio (53′ Di Lauro sostituito poi al minuto 80 da Ciaramella), Croce (72′ Da Silva),Tedeschi (61′ De Marco), Skoric, Gentile (85′ Esposito). A disposizione: Grisendi,

Galletta, Carrozza, Emmanouil. Allenatore: Ranko Lazic.

FC Nola 1925: Montalti, Iannello (63′ Severino), Capone, Dell’Orfanello, Setola, Nunziante (80′ Fangwa), Marcelli (80′ Cacciatore), Berardocco, Estrella, Guarracino (63′ Izzillo poi sostituito al minuto 85 da Papa), Ahmetaj. A disposizione: De Franceschi, Olszewski, Romano. Allenatore: Domenico Giampà.

Arbitro: Kurtis di Mestre (assistenti Genova di Maniago e Alfieri di Lecce).

Note: ammoniti Skoric e De Marco per l’FC Francavilla, Iannello e Severino per il Nola.