Sperone celebra la “Nocciola d’Autore”: successo per il Festival delle Eccellenze e delle Tradizioni

Sperone (Avellino), 26 ottobre 2025 – Grande partecipazione e interesse per la tappa di Sperone del Festival delle Eccellenze e delle Tradizioni, l’iniziativa itinerante che tra settembre e novembre sta valorizzando i prodotti simbolo e le tradizioni della Campania.

L’appuntamento, svoltosi nel pomeriggio presso la palestra comunale della Scuola Primaria “Don Ennio Pulcrano” in via Sant’Elia, è stato dedicato al tema “Nocciola d’Autore: tradizione e gusto”, un omaggio a uno dei prodotti d’eccellenza dell’Irpinia e dell’intero territorio campano.

A moderare l’incontro è stato Marco Santo Alaia, mentre i saluti istituzionali sono stati portati dal sindaco di Sperone, Adolfo Alaia, che ha sottolineato come eventi di questo tipo rappresentino “un’importante occasione per rafforzare il legame tra le comunità locali e la loro identità produttiva”.

Un confronto tra esperti e produttori

Nel corso dell’incontro sono intervenuti esponenti del mondo produttivo e imprenditoriale del settore agroalimentare:

Domenico Manganelli (Euronuts S.p.A.)

Sabatino Vitulano (Vitulano Group s.r.l.)

Pellegrino Palmieri (Azienda Agricola Palmieri)

Francesco Sodano (Sodano Group)

Marco Maietta (Azienda Agricola Noccioro)

Le conclusioni sono state affidate a Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, che ha evidenziato il valore economico e culturale della nocciola campana:

“La nocciola rappresenta una delle eccellenze della nostra filiera agricola. È un prodotto che unisce tradizione, qualità e futuro, e che può essere un modello di sviluppo sostenibile per l’intero comparto regionale.

Per Petracca, la partecipazione all’incontro di Sperone è stata anche l’occasione per avviare la sua campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali, dove sarà candidato capolista del Partito Democratico.

Nel suo intervento, il consigliere regionale ha ribadito l’importanza di unire territorio, agricoltura e politica di sviluppo locale, sottolineando la necessità di “un impegno concreto per sostenere i produttori e i giovani che scelgono di restare e investire in Irpinia”.

La serata è poi proseguita con un entusiasmante show cooking dedicato alla nocciola e alla cucina tipica campana, durante il quale i presenti hanno potuto assistere alla preparazione di piatti originali e degustare prodotti locali.

Le ricette proposte hanno valorizzato il legame tra tradizione e innovazione, dimostrando come la nocciola possa essere protagonista non solo della pasticceria, ma anche della gastronomia contemporanea.

L’evento, patrocinato dalla Regione Campania, ha confermato il ruolo del Festival delle Eccellenze e delle Tradizioni come importante strumento di promozione territoriale.

A Sperone, cittadini, produttori e istituzioni si sono incontrati per celebrare i sapori autentici della Campania e riaffermare l’importanza delle radici culturali ed enogastronomiche del territorio.