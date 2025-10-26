Monteforte Irpino, lettera aperta ai candidati a sindaco: un appello al confronto e all’impegno per la comunità

Monteforte Irpino, 26 ottobre 2025 – In vista delle prossime elezioni amministrative, è stata inviata una lettera aperta ai tre candidati a sindaco di Monteforte Irpino, con l’obiettivo di promuovere il dialogo, la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini.

Il documento è stato indirizzato alle tre liste in corsa per la guida del Comune:

“Scegliamo Monteforte” , con candidato a sindaco Paolo De Falco ;

“Monteforte è Ora” , con candidato a sindaco Fabio Siricio ;

“Noi per Monteforte”, con candidata a sindaco Giulia Valentino.

La lettera, firmata da un gruppo di cittadini e rappresentanti del territorio, contiene una serie di richieste e proposte concrete volte a stimolare un confronto costruttivo sui temi più sentiti dalla comunità montefortese: sviluppo urbano, tutela ambientale, servizi ai cittadini, politiche giovanili e valorizzazione delle risorse locali.

L’iniziativa punta a favorire un clima di confronto civile e partecipato, nel segno della collaborazione e dell’interesse collettivo, al di là delle appartenenze politiche.

“Monteforte ha bisogno di idee, non di divisioni – si legge nella lettera –. Chiediamo ai candidati di ascoltare le esigenze reali della popolazione e di impegnarsi per un’amministrazione trasparente, inclusiva e orientata al futuro.”

Il confronto tra i tre candidati si preannuncia vivace, ma con la prospettiva comune di rilanciare Monteforte Irpino attraverso una visione condivisa e una gestione partecipata del territorio.

Ecco la lettera

Ai Candidati a Sindaco del Comune di Monteforte Irpino

Carissimi candidati al Comune di Monteforte Irpino,

mi presento: sono Luca Marano, nato e cresciuto nel mio paese natale, Monteforte Irpino, luogo che porto sempre nel cuore. La mia infanzia in questo paese mi ha insegnato il valore della comunità, delle tradizioni e della solidarietà.

Nel 2019, per motivi di lavoro, ho dovuto trasferirmi in Lombardia, dove oggi risiedo, in un piccolo paese di circa 3.000 abitanti. Tuttavia, nonostante la distanza, il mio legame con Monteforte è rimasto forte e vivo. Nel 2017 ho fondato l’associazione “L’Abbraccio”, nata con l’obiettivo di rispondere ai bisogni del territorio e di offrire supporto in caso di pronto intervento, mettendo in servizio un’ambulanza per eventi ed emergenze. Purtroppo, a causa delle difficoltà burocratiche e gestionali, l’associazione si è rinnovata fino al 2023, ma non si è mai allontanata dalla sua missione.

Abbiamo lavorato con impegno per risolvere i problemi e per adeguarci alle nuove normative del Terzo Settore. Come tutti i progetti di volontariato, anche il nostro ha attraversato momenti difficili, ma non abbiamo mai smesso di credere nella nostra causa.

Dal 2017 ad oggi abbiamo più volte richiesto al Comune di Monteforte di offrirci un aiuto, un piccolo spazio dove poter svolgere le nostre attività, ma purtroppo non abbiamo mai ricevuto risposta positiva. Ci siamo quindi arrangiati, organizzando riunioni e corsi di formazione nelle case dei soci fondatori o affittando sale private a nostre spese.

Oggi L’Abbraccio ha rinnovato il proprio nome in “L’Abbraccio 2.0”, simbolo di una rinascita e di un sogno che continua. Con grande sacrificio personale, ho acquistato un’ambulanza e un’automedica senza alcun aiuto economico esterno. Devo ringraziare di cuore i nostri volontari, che ogni giorno mettono a disposizione tempo ed energie per aiutare chi ne ha bisogno. Tuttavia, le spese sono molte, e spesso mi trovo a doverle sostenere personalmente per non interrompere le nostre attività.

In più occasioni, all’interno del nostro consiglio direttivo, si è discusso con amarezza della possibilità di chiudere la sede di Monteforte e trasferirci in altri Comuni che ci hanno offerto collaborazione e sostegno. Nonostante tutto, però, non abbiamo voluto rinunciare al nostro paese d’origine.

Ad oggi, l’associazione conta cinque sedi operative in diversi Comuni della provincia di Avellino e un’ambulanza attiva 24 ore su 24, sempre pronta a intervenire.

Scrivo a voi, candidati, per chiedere il vostro supporto: un aiuto concreto nel reperire una sede a Monteforte Irpino dove poter continuare la nostra attività in modo dignitoso, un sostegno logistico per coprire almeno in parte le spese che affrontiamo quotidianamente.

Concludo augurando a tutti voi un sincero in bocca al lupo per questa campagna elettorale, con la speranza che, una volta eletti, possiate ricordarvi dell’Associazione L’Abbraccio 2.0 e del servizio che svolgiamo per la comunità.

Con stima e rispetto,

Associazione L’Abbraccio 2.0 ODV – Soccorso & Emergenza

Il Rappresentante Legale e Presidente

Marano Luca