Il Nola 1925 presenta lo staff di mister Giampà

Una squadra che dovrà far divertire sudando sempre la maglia. E’ questo il diktat di mister Domenico Giampà nel giorno della sua presentazione ai tifosi del Nola 1925. Nella sua prima intervista, il trainer calabrese ha salutato i tifosi e tracciato i margini entro cui si muoverà il suo Nola. Nell’occasione, mister Giampà e il Nola hanno anche presentato lo staff tecnico:

– Francesco Alessandro Rispoli, ex calciatore con un passato anche nel Nola (stagione 94/95 in Serie C1), sarà l’allenatore in seconda.

– Christian Parabita, con alle spalle esperienze in Italia in D e all’estero in Albania, sarà il preparatore atletico.

– Pietro Casillo, con già diverse esperienze in Serie D, sarà il preparatore dei portieri.