Il Mondo al Contrario: ufficializzata adesione Massimo Picone al Team Vannacci di Avellino

Nuove e significative energie del territorio si avvicinano al Team Vannacci di Avellino, intitolato a Giambattista Vico, prima realtà del movimento “Il Mondo al Contrario” nata in Irpinia.

Tra le nuove adesioni si registra quella di Massimo Picone, esponente della Lega.

“Cresce l’interesse – afferma il leader del Team Vannacci di Avellino, Sabino Morano – per il movimento e per i temi che porta avanti. Il generale, le sue idee, le sue proposte fanno breccia anche in Irpinia. Ci stiamo organizzando per stimolare e alimentare il dibattito pubblico locale. Ogni giorno riceviamo richieste di informazioni e di iscrizione.

Accolgo quindi favorevolmente l’adesione di Massimo Picone al sodalizio, che darà sicuramente un contributo importante. La nostra attività di natura metapolitica diventa fondamentale e di sostegno rispetto alla politica che stiamo mettendo in campo sul piano locale e nazionale. Presto, ad esempio, presenteremo il libro del parlamentare ed ex Sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, Il gender esiste – Giù le mani dai nostri figli, un pamphlet di controinformazione rispetto all’ideologia gender”.

Dal canto suo, Picone esprime soddisfazione per la nuova esperienza avviata: “Avevo già avuto modo nei mesi scorsi di seguire da vicino l’attività del generale Vannacci in Campania, partecipando ad alcune iniziative. Condivido gli obiettivi del Movimento e credo possa dare una scossa salutare alla politica italiana. Pochi principi fondamentali da cui ripartire. Idee chiare, che molte persone condividono e sulle quali attendevano una voce fuori da schemi consueti e incisiva, in grado di costruire un cambiamento. L’iscrizione al Team per me è stato quindi una scelta conseguente. Ho anche avuto modo di confrontarmi con Vannacci al raduno di Pontida, dove ha riscosso grandi consensi ed un ampio sostegno”.