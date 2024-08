Gruppo Radio Sperone cerca nuovi talenti: Speaker, DJ e Fonici per la prossima stagione!

Gruppo Radio Sperone, un punto di riferimento per gli amanti della radiofonia locale, è alla ricerca di nuove voci e professionisti per arricchire il suo palinsesto nella prossima stagione. L’emittente che trasmette passione, musica e intrattenimento, è pronta ad accogliere chiunque voglia mettersi in gioco e vivere l’emozione di lavorare nel mondo della radio.

Le figure richieste

Per continuare a offrire un servizio di qualità ai suoi ascoltatori, Gruppo Radio Sperone è alla ricerca di:

– **Speaker**: Se hai una voce capace di catturare l’attenzione e un talento per la comunicazione, questa è la tua occasione per entrare nel mondo della radio. Gli speaker avranno il compito di condurre programmi, interagire con il pubblico e portare la loro personalità in onda.

– **DJ**: Se la musica è la tua passione e sai mixare brani per creare atmosfere uniche, Gruppo Radio Sperone sta cercando proprio te. I DJ avranno l’opportunità di far ballare gli ascoltatori con le loro selezioni musicali e di far conoscere nuovi talenti musicali.

– **Fonici**: Il lavoro dietro le quinte è fondamentale per il successo di ogni trasmissione radiofonica. Se sei esperto di tecnologie del suono e ti piace lavorare nell’ombra per far brillare i programmi in onda, il ruolo di fonico potrebbe essere perfetto per te.

**Perché candidarsi?**

Entrare a far parte di Gruppo Radio Sperone significa far parte di una squadra affiatata, dove la passione per la radio e la creatività sono al centro di tutto. Ogni giorno sarà un’opportunità per imparare qualcosa di nuovo, sviluppare le proprie competenze e contribuire alla creazione di contenuti che fanno compagnia a migliaia di ascoltatori.

Come partecipare alla selezione?

Se ti riconosci in uno di questi profili e vuoi entrare nel mondo della radio, non perdere tempo! Puoi contattare Gruppo Radio Sperone via email all’indirizzo **dirat@grupporadiosperone.it** o chiamare il numero **335 18 25 216** per maggiori informazioni. Inoltre, sei invitato a visitare la sede in **Via dei Funari N°13, Sperone (AV)** per incontrare il team e scoprire di persona l’ambiente in cui potresti farne parte.