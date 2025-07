GROTTAMINARDA. JUNIOR CAMP, DIVERTIMENTO E INCLUSIONE: AL VIA CON “MANI IN PASTA”

Prendono il via da domenica 13 luglio gli appuntamenti del “Junior Camp, divertimento e inclusione” a cura dell’Associazione “A Piccoli Passi”, finanziato e patrocinato dal Comune di Grottaminarda.

Si comincia con il laboratorio creativo “Mani in pasta”, in Villa comunale dalle ore 18:00 alle ore 20:00, divertimento e creatività per tutti i bambini dai 6 ai 13 anni.

Un pomeriggio dove i bambini potranno stare insieme, divertirsi a “pasticciare”, condividere un’attività manuale e sensoriale mettendo, appunto, “le mani in pasta” e chissà che non scoprano già di essere piccoli chef o pasticcieri.

L’ingresso è, naturalmente, gratuito ma i bambini dovranno essere accompagnati e sorvegliati da un genitore o da un adulto responsabile.

«Si rinnova, cambia formula, ma Junior Camp, oramai è un punto fisso per l’Estate grottese. – spiega la Delegata agli Eventi Marilisa Grillo – L’Amministrazione comunale continua a dedicare grande attenzione ai bambini, alla possibilità di riservare loro momenti di divertimento sano, all’aperto, insieme agli altri, abbandonando per un po’ dispositivi e video giochi; momenti che possano ricordare come un’esperienza particolare della propria estate. Non tutti vanno al mare o in vacanza ed anche chi resta deve poter fare attività ricreative.

Prossimi appuntamenti del Junior Camp inclusivo:

– 20 luglio: Domenica di Primo soccorso con “SoccoriAmo”;

– 27 luglio: Domenica sportiva con “Sfida il limite” e “Balla con noi”;

– 3 agosto: Domenica di Laboratorio con “Crea e Scropi”.