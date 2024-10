Grave Incidente a Castel Baronia: Tre Auto Coinvolte, Due Feriti Trasportati in Ospedale

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia intorno alle ore 12:00 di oggi, 25 Ottobre, è intervenuta sulla SP 281, nel comune di Castel Baronia, per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. Nel violento impatto, due delle tre persone a bordo sono rimaste ferite e, grazie al pronto intervento del personale sanitario del 118, sono state trasportate all’ospedale di Ariano Irpino per ricevere le necessarie cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza, mentre i Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.