Grande successo per la XVIII edizione del Premio Nazionale Letterario Leopardiano “La Ginestra”

Si è conclusa – con un grande successo di pubblico – la XVIII Edizione del Premio Nazionale Letterario Leopardiano “La Ginestra”, la cui cerimonia di consegna si è tenuta ad Ercolano (NA), negli spazi di Villa Campolieto, gioiello architettonico dell’area vesuviana e del Miglio d’Oro.

Grande attesa per l’assegnazione del prestigioso riconoscimento nazionale al Professor Francesco Paolo Botti, docente di Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’. L’evento, organizzato dal Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani in collaborazione con la Fondazione Ente Ville Vesuviane, l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ e con il sostegno della Banca di Credito Popolare, ha rappresentato, anche per questa edizione, un appuntamento culturale di assoluto rilievo nel panorama letterario italiano.

Il Professor Botti ha espresso profonda emozione per il premio ricevuto. Ha dichiarato di essersi sentito “estremamente onorato” di ricevere il riconoscimento leopardiano, accettandolo come “un dono generoso e inatteso”. Il docente ha confessato un “forte senso di inadeguatezza rispetto all’importanza e al prestigio del riconoscimento”. Il Professor Botti ha anche voluto ricordare il suo maestro, Giancarlo Mazzacurati, che ha orientato il suo specifico percorso di studi leopardiani, nel segno di una rigorosa analisi dei testi.

Pasquale del Prete, Presidente del Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani, ha sottolineato l’importanza dell’evento, che ha celebrato la figura di Giacomo Leopardi e i luoghi vesuviani a lui cari, come parte delle attività di servizio del Rotary Club a favore del territorio. L’entusiasmo per la scelta del vincitore è stato condiviso da Gennaro Miranda, Presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, e da Peppe Ascione, ideatore del Premio.

Ascione ha, poi, evidenziato il grande interesse riscosso dalla diciottesima edizione del Premio La Ginestra, segno che “c’è ancora spazio per la cultura, per l’approfondimento, per il nutrimento dell’animo”. Ha concluso ringraziando il Comitato Scientifico per il suo altissimo spessore e la sua “appassionata gratuita generosità a favore della conservazione e del consolidamento del patrimonio culturale italiano”. Il Comitato Scientifico è composto da Fabiana Cacciapuoti, Arturo de Vivo, Andrea Mazzucchi, Matteo Palumbo, Donatella Trotta e Paola Villani.