Girone C: Napoli (ITA), Real Madrid (ESP), Braga (POR), Union Berlino (GER) – Champions League 2023/2024

Il sorteggio per la fase a gironi della Champions League 2023/2024 ha svelato emozionanti sfide e riportato agli occhi degli appassionati di calcio uno scontro epico: Napoli contro il Real Madrid. In questo articolo, esamineremo i dettagli del girone C, dove il Napoli è stato sorteggiato insieme a tre squadre di prestigio: il Real Madrid, lo Sporting Braga e l’Union Berlino.

Il Napoli è stato inserito in prima fascia, grazie al suo titolo di Campione d’Italia. Nonostante ciò, il sorteggio non è stato affatto gentile nei confronti degli azzurri. Gli uomini di Rudi Garcia affronteranno il Real Madrid, guidato dall’ex allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, che farà ritorno al Maradona da avversario. È senza dubbio uno dei confronti più attesi della fase a gironi e promette di regalare emozioni a tutti i tifosi.

Nella seconda fascia, il Real Madrid è un avversario da incubo per il Napoli. La squadra spagnola è una delle più decorate d’Europa, con un ricco palmares di titoli in Champions League.

Nella terza fascia, lo Sporting Braga rappresenterà il Portogallo. Anche se potrebbe non essere una delle squadre più note in Europa, Braga ha dimostrato di essere una squadra competitiva nelle competizioni europee

Infine, l’Union Berlino, dalla quarta fascia, rappresenterà la Germania. Anche se potrebbe non avere la stessa storia delle altre squadre nel girone, nessuna squadra dovrebbe mai essere sottovalutata in Champions League. L’Union Berlino cercherà sicuramente di sorprendere e dimostrare di essere una forza da non sottovalutare.

Le date dei match della fase a gironi sono state fissate e i tifosi possono già segnare sul calendario le partite più attese:

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

19/20 settembre 2023 Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

3/4 ottobre 2023 Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

24/25 ottobre 2023 Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

7/8 novembre 2023 Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

28/29 novembre 2023 Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023.

Nonostante il sorteggio possa sembrare impegnativo, il Napoli ha dimostrato nel passato di essere capace di sorprese e risultati positivi in Europa. Gli appassionati del calcio attendono con ansia l’inizio di questa affascinante edizione della Champions League, nella speranza di vedere il Napoli emergere trionfante dal Girone C. Soprattutto, l’incontro Napoli-Real Madrid promette di essere una sfida epica da non perdere, in cui il calcio, la passione e l’emozione saranno protagonisti assoluti. Forza Napoli!

(Andrea Salvatore Guerriero)