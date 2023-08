GROTTAMINARDA (AV). Gli studenti disegnano e raccontano i monumenti: mostra domani al castello.

I beni culturali della città e la sua storia dal punto di vista dei ragazzi che hanno lasciato per un momento di banchi per andare presso i monumenti, disegnarli, scrivere di essi. Questo in estrema sintesi il contenuto della mostra dei lavori “Io cittadino del mio territorio” e “Mi diverto scrivendo” ad opera degli alunni di prima e seconda media dell’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino in programma domani, 1° settembre, alle ore 19:00 presso il Giardini Pensili del Castello di Grottaminarda.

Per il vernissage saranno presenti per i saluti, il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, l’Assessora all’Istruzione, Marilisa Grillo e la Dirigente scolastica, Maria Antonietta Rizzo. Moderano le professoresse Marina Sisto e Marilina Buonopane che hanno curato i due progetti PON.

«La manifestazione, pensata e progettata dalla nostra dirigente – spiegano le professoresse Marina Sisto e Marilina Buonopane – mira alla conoscenza, alla valorizzazione dei beni culturali ed artistici territoriali e soprattutto, alla sensibilizzazione dei fanciulli, affinchè costruiscano un legame affettivo più profondo con la propria terra d’origine».

«Meravigliosi scorci del Castello d’Aquino, del Campanile della Collegiata di Santa Maria Maggiore, della Torre di Guardia, delle Arcate dell’ex Chiesa del Carmine, delle fontane, e componimenti sul fascino di questi monumenti che probabilmente i ragazzi non conoscevano ancora abbastanza, saranno esposti con nostro grande piacere, al pubblico per dare occasione anche alla cittadinanza di approfondirne la storia, di “leggerli” con il punto di vista dei ragazzi – afferma l’Assessora all’Istruzione, Marilisa Grillo – i nostri complimenti alla scuola per questi due interessanti progetti, “Io cittadino del mio territorio” e “mi diverto scrivendo” e complimenti agli studenti, davvero talentuosi».