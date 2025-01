Giornata nazionale delle vittime civili di guerra, a Nola municipio illuminato di blu Accolto l’invito dell’Anci ai Comuni italiani

Luci blu illumineranno il municipio di piazza Duomo in occasione della giornata nazionale delle vittime civili di guerra. La città di Nola ha accolto l’invito che l’Anci e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra hanno rivolto ai comuni italiani per la ricorrenza che si celebra il primo febbraio e che è stata istituita dal Parlamento nel 2017.

La commemorazione di quest’anno assume, in particolare, il valore della sollecitazione alla riflessione sui risvolti che i conflitti in corso nel mondo hanno, tra l’altro, sulle popolazioni coinvolte.

Ecco perché nell’appello ai Comuni, l’Anci sottolinea l’applicazione del diritto internazionale umanitario per “tutelare le vite dei civili, proteggere infrastrutture essenziali come abitazioni, scuole, ospedali, servizi sanitari e risorse idriche, e salvaguardare il patrimonio culturale”.