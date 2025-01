La Festa della Madonna della Neve di Torre Annunziata candidata a Patrimonio Culturale Immateriale della Campania

Il Comune di Torre Annunziata ha avviato il processo per candidare la Festa della Madonna della Neve a patrimonio culturale immateriale della Campania, con l’obiettivo di valorizzare una delle tradizioni religiose e popolari più antiche e radicate della città. La festa, che si celebra ogni 22 ottobre, rappresenta un momento di forte devozione e partecipazione collettiva, simbolo di identità per la comunità torrese.

La candidatura sarà presentata alla Regione Campania con un dossier che raccoglierà documenti storici, testimonianze e materiali audiovisivi per raccontare la ricchezza della tradizione. Il Comune ha avviato anche un protocollo d’intesa con la Basilica Ave Gratia Plena e con il parroco don Paolino Franzese per sostenere la candidatura. “La festa ha tutte le caratteristiche per entrare nell’inventario del patrimonio culturale immateriale della Regione”, ha dichiarato Alfonso Ascione, assessore al turismo.

La tradizione affonda le radici nel XV secolo e raggiunge il culmine il 22 ottobre, giorno del voto fatto dalla città per ringraziare la Madonna per aver fermato la lava del Vesuvio nel 1822. Il sindaco Corrado Cuccurullo ha sottolineato l’importanza di riconoscere il valore storico e culturale della celebrazione, che richiama ogni anno decine di migliaia di fedeli, non solo locali ma anche molti torresi emigrati.