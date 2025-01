CAMPANIA. Tragico incidente Stradale: 31enne perde la vita in uno Scontro Frontale

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 gennaio, in via Atellana, ad Aversa. Un uomo di 31 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro frontale tra un’automobile e un furgone.

L’impatto, avvenuto intorno alle 13:00 per cause ancora in fase di accertamento, è stato particolarmente violento. I due veicoli si sono scontrati frontalmente, terminando la loro corsa al centro della carreggiata. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’automobile, rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che hanno lavorato per estrarre il giovane dall’auto. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118, ma purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. Dopo gli accertamenti, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, mentre il personale del soccorso stradale si è occupato della rimozione dei mezzi per ripristinare la viabilità.

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità locale. In attesa di ulteriori sviluppi sulle indagini, amici e familiari della vittima si sono stretti nel dolore per questa improvvisa e terribile perdita.