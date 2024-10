G7 di Mirabella Eclano: Rappresentanza del M.I.D. con l’Avvocato Cinzia Capone

Si è svolto a Mirabella Eclano il G7 dedicato alla sicurezza internazionale, un importante evento promosso e organizzato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. All’incontro hanno partecipato diversi ministri di altri Stati e il sindaco di Mirabella Eclano, Dottor Giancarlo Ruggiero. Tra gli invitati, ha preso parte anche l’Avvocato Cinzia Capone, del Foro di Benevento e rappresentante della Rete Legali Associati al M.I.D.

La partecipazione dell’Avvocato Capone è stata particolarmente significativa, data la sua profonda sensibilità verso i temi della disabilità. Questa tematica è di crescente importanza, poiché le questioni legate alla sicurezza delle persone con disabilità spesso si intrecciano con violazioni dei diritti e abusi che avvengono non solo a livello nazionale, ma anche oltre i nostri confini. L’Avvocato Capone ha messo in luce come le persone con disabilità siano frequentemente esposte a situazioni di vulnerabilità e rischio, rendendo necessario un impegno costante per garantire loro protezione e diritti.

In un contesto internazionale dove le problematiche di sicurezza si ampliano e diversificano, la voce di professionisti come l’Avvocato Capone diventa essenziale per assicurare che le questioni delle persone più vulnerabili non vengano trascurate. La sua presenza al G7 ha rappresentato non solo un momento di confronto, ma anche un’opportunità per sensibilizzare i partecipanti sui diritti delle persone con disabilità e sull’importanza di un approccio inclusivo nelle politiche di sicurezza.

In conclusione, il Presidente del M.I.D., Esposito, ha ringraziato l’Avvocato Cinzia Capone per aver degnamente rappresentato l’immagine del Movimento in un contesto così importante, sottolineando come la sua partecipazione abbia contribuito a dare visibilità a temi fondamentali per la nostra società. La collaborazione tra istituzioni e professionisti del diritto rimane cruciale per affrontare le sfide legate alla sicurezza e ai diritti umani, a beneficio di tutti i cittadini.