Futsal. L’irpino Raffaele Vitiello ritorna alla Sandro Abate, sarà anche preparatore dei portieri.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2022-2023il diritto alle prestazioni sportive di Raffaele Vitiello, portiere, classe1981.

Per Raffaele Vitiello, irpino di nascita, è un ritorno alla Sandro Abate, è tra gli estremi difensori di maggiore esperienza nel panorama regionale del calcio a 5, ricoprirà anche il ruolo di Preparatore dei Portieri. Ha iniziato a giocare nelle fila del Futsal Solofra con cui ha vinto la Coppa Campania nel 2007 poi ha militato nel Victoria Solofra, nel Futsal Marello e nel Cus Avellino. E’ stato alla Sandro Abate fin dalla sua nascita in Serie D, collezionando 4 promozioni e una Coppa Italia di Serie A2.

“E’ tornare a casa perchè sportivamente sono nato e cresciuto alla Sandro Abate, dichiara Raffaele Vitiello. Ringrazio la famiglia Abate per la fiducia che ripagherò con il lavoro ogni giorno. La Sandro Abate è una società ambiziosa e affermata, è per me un onore essere qui, voglio dare il mio contributo per raggiungere a raggiungere gli obiettivi prefissati dal Club”.

