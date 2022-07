Futsal. Alla Sandro Abate sbarca il nazionale argentino Spellanzon.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2022/2023 il diritto alle prestazioni sportive di Franco Spellanzon, laterale difensivo, argentino, classe 1996.

Franco Spellanzon è cresciuto sportivamente nel Boca Junior Futsal ed è tra i giocatori stabilmente convocati dalla nazionale argentina di futsal. Ha debuttato nel 2015 nel Club Social y Deportivo Pinocho Futsal e nello stesso anno vince il campionato di Serie A2, nell’anno successivo trionfa nella massima serie argentina. Ha militato nel Club Social y Deportivo Pinocho Futsal fino al 2019 per poi trasferirsi al Boca Juniors, dove ha vinto il campionato nel 2021 e nel 2022 ha conquistato la Supercoppa.

Ho accettato l’offerta di Sandro Abate perché personalmente mi arriva in un momento molto favorevole. Penso che sia un club molto importante in Italia e va di pari passo con le mie ambizioni nello sport. Emozionato e desideroso di raggiungere il club, incontrare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e tutte le persone. Per quanto riguarda le ambizioni a livello di gruppo, dobbiamo essere competitivi e combattere in tutte le competizioni che abbiamo. Per quanto riguarda le motivazioni personali, mi auguro di continuare a crescere sportivamente e ad adattarmi il più rapidamente possibile al campionato. Sono un difensore mancino, mi sacrifico molto per la squadra. Volevo mandare un saluto a tutti i tifosi della Sandro Abate e dire loro che ci vedremo presto. Forza Sandro!