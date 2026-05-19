Auto fuori strada in Piazza Kennedy, intervento dei Vigili del Fuoco

19/05/2026 binews.it Avellino città, CRONACA, EVIDENZA 0

Auto fuori strada in Piazza Kennedy, intervento dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in Piazza Kennedy, nel comune capoluogo, a seguito di un incidente stradale.
Per cause in corso di accertamento, una vettura con a bordo il solo conducente perdeva il controllo, andando fuori strada e terminando la propria corsa tra i pilastri del porticato di un fabbricato.
La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto, provvedeva alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.
Sul posto intervenivano anche gli agenti della Polizia Municipale di Avellino per gli adempimenti di competenzaAuto fuori strada in Piazza Kennedy, intervento dei Vigili del Fuoco Auto fuori strada in Piazza Kennedy, intervento dei Vigili del Fuoco.