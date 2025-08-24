Frosinone-Avellino, tutto pronto al Benito Stirpe: gli irpini tornano in Serie B dopo sei anni

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Frosinone-Avellino, gara valida per la prima giornata della Serie B 2025/2026. Alle 21 lo stadio Benito Stirpe accenderà i riflettori su una sfida che segna il ritorno degli irpini nella categoria dopo sei anni, in un debutto subito ricco di insidie.

Il tecnico del Frosinone, Massimiliano Alvini, punta su una squadra giovane e dinamica, con Raimondo riferimento offensivo supportato da Barcella e Ghedjemis. In mezzo al campo la regia di Calò e la fisicità di Koutsoupias, mentre sulle corsie agiranno Oyono e Masciangelo.

Dall’altra parte, l’Avellino di Rodolfo Biancolino si presenta con Lescano in avanti, assistito da Insigne e Russo. A centrocampo spazio a Sounas, Kumi e Palumbo, con una retroguardia guidata da Manzi e Simic davanti al portiere Iannarilli.

Le formazioni ufficiali

Frosinone (3-4-2-1): Palmisani; Marchizza, Calvani, Monterisi; Oyono, Calò, Koutsoupias, Masciangelo; Barcella, Ghedjemis; Raimondo.

Allenatore: Alvini

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Manzi, Simic, Enrici; Sounas, Kumi, Palumbo; Russo; Insigne, Lescano.

Allenatore: Biancolino

Sugli spalti è attesa una cornice di pubblico calorosa: i tifosi ciociari vogliono iniziare col piede giusto, mentre quelli irpini vivono questa serata come un ritorno atteso e carico di emozioni. La stagione di Serie B si apre così con una sfida dal sapore particolare, che promette spettacolo e intensità sin dal primo minuto.