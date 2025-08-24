Acqua, aumenti inaccettabili: servono soluzioni alternative per tutelare i cittadini Intervento dell’Avv. Michele Pepe, Segretario del Circolo PD di Mugnano del Cardinale

In vista dell’assemblea dei soci di Alto Calore, convocata per il 25 agosto, si torna a parlare di un tema che tocca direttamente la vita quotidiana dei cittadini: l’aumento delle tariffe dell’acqua, proposto nella misura massima consentita dalle norme ARERA. Una misura che, se attuata, andrebbe a colpire ulteriormente le famiglie già messe a dura prova da disservizi cronici, interruzioni e sprechi, in un contesto di emergenza idrica ormai strutturale.

Come Segretario del Circolo PD di Mugnano del Cardinale, non posso che accogliere e rilanciare l’appello di quei sindaci e comitati civici che hanno chiesto la convocazione dell’assemblea e proposto il congelamento dell’aumento tariffario, al fine di aprire un confronto serio su soluzioni alternative che non gravino esclusivamente sugli utenti finali.

Serve buon senso, serve responsabilità, serve il coraggio politico di prendere decisioni nell’interesse della collettività e non semplicemente per far quadrare i conti a spese dei cittadini. L’acqua è un bene pubblico essenziale, e trattarla come merce di scambio è un’offesa alla dignità di chi, ogni giorno, si trova a convivere con rubinetti a secco e servizi inadeguati.

In questo scenario, rivolgo un appello diretto al Sindaco di Mugnano del Cardinale, che siede in seno all’E.I.C. (Ente Idrico Campano): è il momento di far sentire con forza la propria voce, rappresentando con determinazione le esigenze dei cittadini e assumendo posizioni chiare. Se necessario, si valuti un gesto forte e simbolico, come le dimissioni irrevocabili dall’ente, qualora non vengano garantiti il rispetto e la tutela dei territori che rappresentiamo.

Non possiamo più tollerare decisioni calate dall’alto, né farci trovare impreparati. È il tempo dell’azione, della partecipazione e della trasparenza. Difendiamo il diritto all’acqua pubblica e accessibile, e rifiutiamo ogni logica che scarichi sulle spalle dei più deboli l’incapacità gestionale del sistema.

Per il Partito Democratico di Mugnano del Cardinale, questa non è solo una battaglia politica, ma una questione di giustizia sociale e di dignità civile.

Avv. Michele Pepe

Segretario Circolo PD Mugnano del Cardinale