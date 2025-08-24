Eboli shock: sei anziani contagiati dal Covid in poche ore, reparto chiuso d’urgenza

Paura all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli: sei pazienti anziani sono risultati positivi al Covid-19 nel giro di poche ore e il reparto di medicina generale è stato chiuso immediatamente.

Secondo i primi accertamenti, gli anziani erano entrati in ospedale con tampone negativo e senza sintomi, ma durante i controlli periodici la verità è venuta fuori: sei contagi in un lampo.

I medici sospettano che il virus possa essere arrivato dall’esterno, forse da qualche visita dei familiari. A quel punto è scattata la corsa contro il tempo: pazienti isolati, ambienti da sanificare e reparto bloccato per precauzione.

I sei anziani sono stati trasferiti nei reparti Covid, dove resteranno sotto osservazione costante. Nel frattempo l’ospedale cerca di correre ai ripari, ma resta alta la paura di nuovi contagi.