Forino (Av): Via Castello, tre milioni di euro dalla Regione Campania per il riammodernamento della Strada che conduce al Santuario di San Nicola ed alla frazione forinese

Dopo quasi 30 anni quasi di degrado la Strada che Conduce alla Frazione Castello sarà messa in Sicurezza e riammodernata grazie al Progetto presentato dal Comune di Forino alla Regione Campania e finalmente finanziato. Si va forse chiudendo una delle pagine più tapine locali e finalmente anche la frazione Castello della quale da anni si spendono parole di un rilancio, vede una luce in fondo al tunnel in tal senso , iniziando con la Strada che a lei conduce . Un grande risultato considerando che nella frazione è presente il Santuario di San Nicola di Mira Patrono della cittadina e frazioni , tra i centri della cristianità Nicolaiana più antichi , o forse il più antico in Irpinia. Ecco la soddisfazione espressa dal Primo Cittadino Antonio Olivieri

“A distanza di qualche mese, possiamo dire con ancora più soddisfazione che il finanziamento approvato dalla Regione Campania per il completamento del programma di messa in sicurezza riammodernamento della rete stradale è stato un traguardo fondamentale per il nostro Comune.

Al Comune di Forino sono stati riconosciuti interventi per una somma complessiva di 3.000.000 di euro, destinati interamente alle nostre strade comunali.

Come Amministrazione, abbiamo scelto di non partecipare in forma associata, proprio per garantire che l’intero finanziamento restasse sul nostro territorio.

Questo ci ha permesso di programmare interventi concreti su arterie fondamentali per la nostra comunità. In particolare, l’intervento si concentrerà sulla strada per Castello e il Santuario di San Nicola e su via Astollella, due tratti viari strategici che avevano bisogno di essere messi in sicurezza e adeguati.

Un risultato di straordinaria importanza, che rappresenta un passo concreto per la sicurezza, la mobilità e lo sviluppo del nostro territorio.

Un altro importante risultato ottenuto.” Daniele Biondi