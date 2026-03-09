Forino (Av): Venerdì 13 Marzo si presenta il Libro “Agonia” dello scrittore Pierpaolo Perrotti. Appuntamento alle ore 20.00 a Palazzo Caracciolo

Grande attesa per la presentazione del libro “AGONIA” dello scrittore forinese Pierpaolo Perrotti.

Un ‘ opera quella di Perrotti che parla della fine di un amore e vuole essere voce, esperienza , per tutti coloro che dell’ amore hanno solo un brutto ricordo e dal quale riemergere e ripartire. La presentazione si terrà Venerdì 13 Marzo alle ore 20 presso l’ Aula Consiliare Parise di Palazzo Caracciolo.L ‘ evento sarà presentato e moderato dalla giornalista Daniela Apuzza . Interverranno la psicologa Dott.ssa Antonia Coletti, il Sindaco di Forino dott. Antonio Olivieri l’ editore Dott.re Raffaele Basile Fondatore della Casa Editrice BIP Edizioni. Come tiene a ribadire lo scrittore “Sarà un dialogo misto tra emozioni personali, pareri del pubblico e interpretazioni a livello interpersonale. Un evento che intende anche essere un incontro di spunti per le nuove e per le vecchie generazioni.” Daniele Biondi