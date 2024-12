Forino ( Av): Un anno d’ Intensa cultura con i nuovi volumi di D’Amore, Biondi, D’ Amato e Galetta

Una nuova primavera è sbocciata a Forino in questo ormai passato anno. Con maggior precisione dal mese di ottobre 2023. Tutto questo lo si deve a ben quattro autori che in questi mesi m, si sono messi, rimessi in discussione portando sul palcoscenico forinese nuovi volumi scritti di Storia locale. Un gran bell’ onore per Forino ,che forse , raramente ha visto incrociare le strade di diversi autori in pubblicazioni fatte in poco lasso di tempo una dall’ altra. Al dare il via a questa ” saga” è stato Antonio Galetta che nel mese di Ottobre 2023 ha pubblicato il volume “Forino dal 1943 al nuovo millennio”. A seguire è stata la volta di Lucio D’ Amore nel mese di Luglio 2024 con il volume “Forino tra Storia e Mito: il Genius Loci”, a cui infine hanno fatto seguito Daniele Biondi con il volume “L’Arte del Gusto Popolare Forinese e le sue Antiche Ricette” e Paolo D ‘ Amato con il volume “Saluti da Forino: 25 anni di storie forinesi raccontate nel web (1999-2024)”. Un sicuro plauso a tutti questi autori , i quali secondo i loro studi, ricerche e sacrifici, anche personali, hanno cercato di arricchire ulteriormente il bagaglio culturale della cittadina irpina, lasciando un lascito di storia e ricchezza storica utilissima e da preservare per le generazioni che si succederanno. Daniele Biondi