Avellino ospita l’Assemblea nazionale UGAI: tre giorni dedicati a giardini, ambiente e cultura (3–5 ottobre)

L’assemblea nazionale dell’Ugai, Unione Garden Club d’Italia, si terrà quest’anno ad Avellino il 3, 4 e 5 ottobre prossimi.

Con grande entusiasmo le socie e la presidente del Garden Club Verde Irpinia, Gabriella Barra, si stanno adoperando per offrire, nei giorni di permanenza degli oltre 50 partecipanti provenienti da tutta Italia, un ricco programma culturale e conoscitivo di un territorio ricco di storia qual è quello irpino. Terra verde, terra di acque, terra di passaggi che gli storici, a partire dall’antichità, amano definire Terra di mezzo.

Il Garden Club Verde Irpinia ha ormai accumulato quasi trenta anni di intensa attività, svolta con impegno e passione in collaborazione con enti pubblici e istituzioni, promuovendo e realizzando manifestazioni, mostre e convegni tutti volti alla valorizzazione e protezione dell’ambiente naturale, stimolando la conoscenza e l’amore per le piante, i fiori e l’arte del giardinaggio soprattutto tra gli studenti delle scuole.

La presidente nazionale Ugai, Alfreda Rebizzo, incontrerà venerdì 3 ottobre i bambini dell’Ic “Regina Margherita-Leonardo da Vinci” per ingraziarli di aver partecipato all’esposizione di Interflora a Genova con i loro disegni sul tema “Il verde siamo noi. Il giardino a scuola”, disegni che saranno esposti in mostra al circolo della stampa il 3 e 4 ottobre.

Nel 1981 si è costituita ufficialmente l’unione nazionale di 36 Garden Club e Attività similari d’Italia racchiuse nella sigla Ugai.

Nel 2004 con decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio l’Ugai è stata riconosciuta tra le associazioni di protezione ambientale.

Sempre nel 2004 i Garden Club hanno istituito “La giornata del giardino” che si svolge a livello nazionale il 17 di aprile di ogni anno.