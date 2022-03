Forino (Av). Sant’ Emidio, l’artistica immagine recuperata e restaurata, ma sconosciuta alle moderne generazioni forinesi

La Città di Forino è piena, zeppa di artistici tesori : antichi dipinti, quadri, immagini, effigie soprattutto ecclesiastiche che raccontano di un importante e prezioso passato religioso. Tutto questo sicuramente si cimenta in un prezioso simulacro di rilevante valore artistico qual’ é l ‘ antica statua di Sant’ Emidio. Da sempre Santo Emidio è invocato, decantato come massimo Protettore dei territori che sono spesso soggetti a terremoti e movimenti tellurici. Da secoli anche il territorio di Forino è compreso in una fascia ad alto rischio tellurico in anni addietro sempre più frequente ed intenso, basti pensare all’ ultimo del 1980 in cui ebbe a subire vittime ed incenti danni. La gente locale da decenni, e soprattutto in decenni addietro si è sempre rivolta al ” Santo dei Terremoti ” Santo Emidio tanto da esternane il forte attaccamento con il culto, ma soprattutto decidendo di fare scolpire un’ artistica immagine alla quale gli antichi Padri forinesi hanno sempre implorato Protezione. Noi generazioni moderne, di queste avversità fortunatamente, non abbiamo avuto occasione di vederne, confronto al caro Sant’ Emidio. L’ Artistica e stupenda immagine è stata recuperata e restaurata grazie alla volontà dei Padri Passionisti. Ora è lì silente, memore di un passato, posta in una teca nei saloni della Chiesa di Santo Stefano. Il suo recupero ci inorgoglisce e ci rassicura di una sicura protezione nei momenti avversi presenti e futuri che la Nostra Città potrebbe affrontare. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo