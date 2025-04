Forino (Av): Restaurata l’ antica immagine di San Vincenzo Ferreri che ritrova il suo antico splendore

A Forino l’ antica effigie di un altro a Santo ha “ripreso ” la bellezza sbiadita. Ora è toccato a San Vincenzo Ferreri essere sottoposto ad un restauro improcrastinabile.

L’ immagine settecentesca ogni anno è portata in processione il Lunedì in Albis con la Madonna di Costantinopoli presso la Cappella di Santa Maria De Castro Forino , in località Martignano dove da diversi secoli , vengono celebrati riti religiosi e ludici che si perdono ormai nella notte dei tempi. E così che in quell’ importante opera di recupero di queste antiche immagini di Santi voluta e portata avanti da Padre Marco Masi anche attraverso benefattori , dopo Sant’ Emidio, Sant’ Antonio, la Madonna dell’ Annunziata con Angelo, il Sacro Cuore di Gesù, la Madonna dell’ Addolorata, ora trova spazio San Vincenzo Ferreri salvato dall’ incidere del tempo e ridonato ” nuovo ” alle generazioni che ci succederanno. Daniele Biondi